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Kastamonu'da KPSS ön lisans oturumu başladı, adaylar 120 soru yanıtlıyor

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Kastamonu'da KPSS ön lisans oturumu başladı, adaylar 120 soru yanıtlıyor
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Kastamonu'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar 130 dakika boyunca 120 soru yanıtlayacak; sınavdan saat 12.25'te çıkabilecek, aileleri sınav merkezlerinin önünde bekliyor.

Kastamonu'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu başladı. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken aileleri ise heyecanla sınav merkezlerinin önünde bekliyor.

Kastamonu'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumuna giren adayların 120 soru yanıtlayacağı sınav saat 10.15'de başladı. Sınav saati öncesinde sınav merkezlerinin önüne gelen adaylar, görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Adayların aileleri ise sınav merkezlerinin önünde heyecanla beklemeye başladı. Adaylar, 130 dakika sürecek sınavdan saat 12.25'te çıkabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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