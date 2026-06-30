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Kastamonu'da Koruyucu Aile Günü Coşkuyla Kutlandı: 71 Çocuk Aile Şefkatiyle Büyüyor

Kastamonu'da Koruyucu Aile Günü Coşkuyla Kutlandı: 71 Çocuk Aile Şefkatiyle Büyüyor
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Kastamonu'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen programda, koruyucu aile hizmet modelinin önemi vurgulandı. Vali Meftun Dallı ve İl Müdürü Harun Köksalan'ın katıldığı etkinlikte, 61 koruyucu aile yanında 71 çocuğun hizmet aldığı belirtilirken, koruyucu aileliğin çocuklara sevgi ve güven sunduğu ifade edildi.

Kastamonu'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa Vali Meftun Dallı, kurum temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Programda çocukların aile ortamında büyümesinin önemi ve koruyucu aile hizmet modelinin toplumsal katkısı vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, koruyucu aileliğin bir çocuğun hayatına sevgi, şefkat ve güvenle dokunan önemli bir hizmet modeli olduğunu belirtti. Köksalan, Kastamonu'da 61 koruyucu ailenin yanında 71 çocuğun koruyucu aile hizmetinden yararlandığını ifade etti. 30 Haziran'ın Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilmesinin önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirten Köksalan, bu özel günün hem koruyucu ailelere teşekkür etmek hem de yeni gönüllü ailelere ilham olmak açısından anlam taşıdığını söyledi.

Vali Meftun Dallı da çocukların aile ortamında büyümesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, koruyucu ailelerin gösterdiği özverinin takdire değer olduğunu ifade etti. Koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini ifade eden Dallı, her koruyucu ailenin çocukların geleceğine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Programda Vali Dallı, çocuklar ve koruyucu ailelerle yakından ilgilenerek, devletin her zaman onların yanında olduğunu belirtti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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