Kastamonu'da İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda Mezuniyet Gecesi Düzenlendi

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrenciler için mezuniyet gecesi düzenlendi. Programda öğrencilerle bir araya gelen Yazar Hayati İnanç ise önemli nasihatlerde bulundu.

Kastamonu'nda bulunan İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Kastamonu Üniversitesinin çeşitli bölümlerinden mezun olan, Türkiye'nin dışında, 10 ayrı ülkeden gelen 23 öğrenci için mezuniyet programı düzenlendi. Yurdun Nuh Düğmeci Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet gecesine, mezun öğrencilerin yanı sıra, yurtta kalan diğer öğrenciler ile Kastamonu, Sinop ve Karabük'ten gelen misafirler katıldı.

Programda şiirler, ve ilahiler okunurken, Kastamonu'yu, İhlas Vakfını, Sıla Yurdu'nu tanıtan videolar izletildi. Gecede İsrail'in saldırısına uğrayan Filistinliler de unutulmadı.

Programda konuşan Yurt Müdürü Enis Köklü, mezun olan öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, "Yurdumuzda kalan öğrencileri ahlak ve başarı bakımından önde görmek bizleri mutlu etmekte, öğrencilere hizmet arzumuzu artırmaktadır. Öğrencilerimiz, daha fazla hizmete ulaşması için yurdumuza maddi ve manevi yardımda bulunanlar fazlasıyla takdire layıktır" dedi.

Mezuniyet gecesinin sonunda, mezun olan öğrenciler ile davetlilerce, plaket ve hediyeler takdim edildi.

Mezuniyet gecesinin ardından Sunucu ve Yazar Hayati İnanç, yurdu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve davetliler Hayati İnanç ile sohbet etme fırsatı buldu. Programda konuşan İnanç, dinleyicilere başarılı olmak, sevilmek, kalp temizliği ile ilgili önemli bilgiler vererek, hayatından ve alimlerin yaşadıklarından örnekler verdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - KASTAMONU