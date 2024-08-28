Kastamonu'da İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu Yeni Eğitim Yılına Hazır

Kastamonu'da bulunan 150 kişi kapasiteli İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu, eski ve yeni öğrencilerini yeni eğitim ve öğretim yılında karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

İhlas Vakfı bünyesinde Kastamonu'da bulunan Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'nda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Kastamonu Üniversitesi kampüsüne 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan yurttaki, yatak odaları, yemekhane, ders çalışma ve dinlenme salonları öğrenciler için hazır hale getirildi. 150 üniversite öğrenci kapasiteli yurttaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Yurt Müdürü Enis Köklü, öğrencileri müşteri olarak değil, anne ve babalarının emaneti olarak gördüklerini belirtti.

Öğrencilerin devlet desteği de aldığına dikkat çeken Köklü, "Yurt idaresi, diğer personel ve öğrencilerle bir aileyiz. Ailemize katılacak yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. Yurdumuzda temizlik, ferahlık, lezzetli üç öğün yemek, rahat ders çalışma imkanı, milli ve manevi değerlerimize bağlılık en fazla üzerinde durduğumuz konulardır. Yemekte, gezide, spor yarışmasında, bilgi yarışmasında, mübarek gecelerde öğrencilerle beraberiz Kamu yararına çalışan vakıf olduğumuz için yurdumuza kayıt yaptıran her öğrenciye devletimiz aylık 5 bin-6 bin TL civarında yardım yapmaktadır. Öğrencilerimiz kaldıkları 1, 2, 3 kişilik odaların ücretine göre devlet yardımına yüzde 25, yüzde 50, yüzde 80 ilave ücret ödeyerek yurdun bütün imkanlarına sahip olmaktadır" dedi.

Köklü, yurdun büyük ölçüde doluluk oranına ulaştığını ve kayıtların devam ettiğine dikkat çekti. - KASTAMONU