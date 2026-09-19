Kastamonu’da Gaziler Günü törenle kutlandı

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kastamonu'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi. Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Halk Eğitimi Merkezi'nde devam etti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, gazilerin fedakarlığını anlatan video gösterimi yapıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından asla taviz vermediğini belirterek, "Çünkü bizim için vatan, yaşadığımız bir toprak parçasından ibaret değildir. Vatan uğruna can verilen topraktır. Bayrak; uğruna şehit olunan, uğruna gazilik mertebesine erişilen kutsal emanettir. Karşımıza fedakarlık çıkar. Cesaret çıkar. İman çıkar. Vatan sevgisi çıkar. ve bütün bunların en büyük temsilcileri; şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Şehitlerimiz canlarını bu vatan için feda ederek ebediyete yürüdüler. Gazilerimiz ise aynı mücadelenin izlerini bedenlerinde ve yüreklerinde taşıyarak aramızda kaldılar. Bugün bir gazimizin bedenindeki her yara izi, aslında bu milletin tarihinden kopup gelen bir sayfadır" dedi.

Anma programının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı'nın Şehit Müzesi ziyaret edildi. Daha sonra öğle namazı öncesinde Nasrullah Kadı Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Programda şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için dua edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı