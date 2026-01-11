Haberler

Kışın vazgeçilmezi salep yoğun ilgi görüyor

Kışın vazgeçilmezi salep yoğun ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da, kış mevsiminde doğal yöntemlerle hazırlanan salep, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşletmelerde katkı maddesi kullanılmadan yapılan salep, vücudun ısı dengesini koruduğu için özellikle tercih ediliyor.

Kastamonu'da kış mevsiminde doğal yöntemlerle hazırlanan salep, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kastamonu'da yetiştirilen salep, kış mevsiminde vatandaşların vazgeçilmez içeceği haline geldi. Kentteki işletmelerde doğal ürünlerle hazırlanan salep, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken yetişen salep, şeker ve süt kullanılarak hazırlanan salebe hiçbir katkı maddesi konulmuyor. Kastamonu'da salep satışı yapan Fatih Hamaloğlu, salebin vücudun ısı dengesini koruduğu için özellikle kış mevsiminde vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Salep yaparken doğal ürünleri kullandıklarını ifade eden Fatih Hamaloğlu, "Gittiğimiz birçok yerde salep adı altında farklı karışımlar satıldığını gördük. İnsanlar ne içtiğini bilmiyor. Biz de Kastamonu'nun dağlarından temin ettiğimiz hakiki salebi kullanarak bu lezzeti tanıtmak istedik. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın şekeri, doğal Kastamonu salebi ve yağlı köy sütü kullanıyoruz. Hazır sütle bu tat elde edilmiyor. Vatandaşlar ilk başta tereddüt etse de içtikten sonra memnun kalıyor ve tekrar geliyor" diye konuştu.

Benmari usulü kullanılan kazanlar sayesinde salebin yanmasının önüne geçildiğini belirten Hamaloğlu, "Kazanların içinde su haznesi ve sürekli karıştırıcı bulunuyor. Bu sayede salep kıvamını ve lezzetini kaybetmiyor" dedi.

"Hava soğuk olduğu için gelip denemek istedim"

Salebi tatmak için işletmeye gelen vatandaşlardan Mehtap Kanlı ise, "Sosyal medyada gördüm, hava soğuk olunca gelip denemek istedim. Gerçekten çok lezzetli ve doğal. Böyle bir ürünü bulmak zor. Bundan sonra sık sık geleceğim" şeklinde konuştu.

Salep yapımının püf noktalarına değinen Büşra Hamaloğlu da, "En önemli unsur köy sütü ve doğal salep. Sütü kaynattıktan sonra biraz ılıtıyoruz. Toz salebi şekerle karıştırıp ekliyoruz ve kısık ateşte 10-15 dakika pişiriyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu