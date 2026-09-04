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Cide'de Nesli Tehlikedeki Boynuzlu Engerek Görüntülendi

Cide'de Nesli Tehlikedeki Boynuzlu Engerek Görüntülendi
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Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda, Loç Vadisi Malyas Kanyonu'nda Mustafa Yiğit tarafından fark edilen yılanın, nesli tükenme tehlikesi altındaki boynuzlu engerek olduğu belirlendi. Yiğit, yılanı cep telefonuyla görüntüledikten sonra hayvan ormanlık alana doğru kaybolarak gözden kayboldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Loç Vadisi bölgesindeki Malyas Kanyonu mevkiinde Mustafa Yiğit, bir yılan fark etti. Yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yiğit, yaptığı araştırmalar neticesinde yılanın koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki boynuzlu engerek yılanı olduğunu öğrendi. Yiğit'in cep telefonu kamerasıyla bir süre görüntülediği yılan ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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