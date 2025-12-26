Emekli olan okul müdürünü öğrencileri alkışlarla uğurladı: Gözyaşlarına hakim olamadı

Kastamonu'da 40 yıl önce başladığı mesleğine emekli olarak veda eden okul müdürünü öğrencileri ve meslektaşları alkışlarla uğurladı.

Kastamonu'da öğretmenlik mesleğinde 40 yılını doldurarak emekli olan Darende Ortaokulu Müdürü İlhami Yılmaz (65) için öğrencileri ve meslektaşları tarafından sürpriz bir uğurlama töreni düzenlendi. Meslektaşları, okulda çalan son ders zilinin ardından Yılmaz'ı İstiklal Marşı okunması için okul bahçesine davet etti. Bu sırada merdivenlerde sıralanan çok sayıda öğrenci ve öğretmenler Yılmaz'ı alkışladı. Öğrencilerle karşılaşan Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı. Yılmaz daha sonra pasta kesti.

Öğrencilere ve meslektaşlarına kendisi için yaptıkları sürprizden dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Sene 1991 yılında Darende İlköğretim Okulunda idareciliğe başladım. Allah-u Teala 30 sene sonra idareciliğe başladığım yerde emekli olmayı nasip etti. Sağlıklı bir şekilde emekliye gelebildiğim için şükrediyorum" dedi.

Öğrencilere de nasihatlarda bulunan Yılmaz, "Ailenizi, öğretmenlerinizi dinleyin ve iyi insan olun. Derslerinize çalışın, başarılı olun, vatana ve millete hayırlı evlatlar olun. İnşallah bizlerin, annenizin ve babanızın arzu ettiği ölçülerde en güzel yerlere gelmenizi temenni ederim. Ama bunun tek çaresi de çalışmak. Hangi işi yaparsanız yapın çalıştıktan sonra başaramayacağınız hiçbir iş yok" diye konuştu.

Yılmaz için daha sonra okul bahçesinde veda programı düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından yazılan şarkı Yılmaz'a dinletildi. Daha sonra Yılmaz, öğrencileriyle vedalaşarak okuldan ayrıldı. - KASTAMONU