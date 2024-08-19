Kastamonu'da 11 çocuk için sünnet merasimi düzenlendi

Kastamonu'da Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki 11 çocuk için sünnet merasimi düzenlendi. Çocuklar şenlik havasında geçen merasimde doyasıya eğlendi.

Kastamonu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kimsesiz Çocuklara Yardım, Yaşatma ve Geliştirme Derneği tarafından Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklar için sünnet merasimi gerçekleştirildi. Sünnet edilen 11 çocuk için düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde çocuklar için konvoy düzenlendi. Konvoyla Şeyh Şabanı Veli Hz. Türbesine giden çocuklar için dua edildi. Daha sonra konvoy eşliğinde Daday ilçesinde bulunan bir at çiftliğine gidildi. Çiftlikte düzenlenen sünnet merasiminde çocuklar doyasıya eğlendi. Yemek ikramının ardından programa katılan çocuklar müzik eşliğinde dans edip ata binme fırsatı buldu. Çocukların unutulmaz bir gün yaşadığı merasime Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün ve Daday Kaymakamı Yasin Cevizci, Kastamonu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Kimsesiz Çocuklara Yardım, Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mihriban Tüfekçi, kurum müdürleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Programda konuşan protokol üyeleri, çocukların mutluluğuna katkı sağlanan etkinliğe imza atan Kimsesiz Çocuklara Yardım, Yaşatma ve Geliştirme Derneği üyelerine teşekkür etti. - KASTAMONU