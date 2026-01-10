Haberler

Kastamonu'da Çalışan Gazeteciler Günü satranç turnuvasıyla kutlandı

Kastamonu'da Çalışan Gazeteciler Günü satranç turnuvasıyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye girenlere ödüller verildi.

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında onlarca katılımcı dereceye girebilmek için ter döktü.

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) ile Türkiye Satranç Federasyonu Kastamonu Temsilciliği'nin ortaklığında satranç turnuvası gerçekleştirildi. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun da destek verdiği turnuva, Merkez Spor Salonunda gerçekleştirildi. 14 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 8 yaş ve altı ve açık kategoride düzenlenen turnuvaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Açık oturumda ise farklı yaş guruplarında katılımcılar ter döktü.

Final etabında dereceye girenlere madalya, Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı'nın kaleme aldığı "İstiklal Yolu" kitabı, sinema bileti ve kalem hediye edildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı ve Türkiye Satranç Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Hilmi Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe özel olarak düzenlenen turnuvaya yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Turnuva ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı