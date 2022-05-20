Kaş'ta 19 Mayıs fener alayı ve konser düzenlendi - Haberler

Kaş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

Fener alayına katılan yüzlerce vatandaş, Türk bayrakları ve meşalelerle eski otogar yakınındaki kavşaktan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Fener alayının ardından Kaş Belediyesince düzenlenen konser programı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar, şarkıcı Tuğba Yurt'un konseriyle coştu. Tuğba Yurt konseri öncesi besteci, aranjör ve müzik yapımcısı Erdem Kınay sahne aldı. Seyirciler, sanatçıların canlı performansı eşliğinde doyasıya müzik keyfi yaşadı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyoruz. İnşallah onun bıraktığı bu cumhuriyeti, bu mirası hep birlikte geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel