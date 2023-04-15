Kaş Kalkan'daki peyzaj çalışmasında 4 bin bitki dikildi

Kaş Belediyesi, Kalkan Mahallesi'nde yürütülen peyzaj çalışmasında çeşitli türde 4 bin bitki dikimi yaptı.

Kaş Belediyesi, Kalkan Mahallesi'nde yürütülen peyzaj çalışmasında çeşitli türde 4 bin bitki dikimi yaptı.

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çalışmalar çerçevesinde Kalkan Mahallesi'nde oto gar yakınında bulunan kavşakta ve çevresinde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.

Bu çerçevede 5 bin metrekarelik alanda 4 bin adet bitki dikildi. Top ve piramit şimşir, parlak yapraklı ve tüylü kartopu, gold taflan piramit, alev, cotonaster, nandina, ateş diken, abelya, çingene şalvarı, sabin ardıcı bitkileri kullanıldı. Ayrıca bin 500 metrekare çimlendirme çalışması yapıldı.

Peyzaj düzenlemesinin refüjde süreceği belirtildi.

Öte yandan, ilçe merkezindeki Kaş Belediyesi Sosyal Tesislerinde (Aile Çay Bahçesi) ekiplerce başlatılan peyzaj çalışması tamamlandı. - ANTALYA