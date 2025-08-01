Kas Hastası Gençten Anlamlı Bağış

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kas hastası olan genç, biriktirdiği parayı Gazze'deki savaş mağduru çocuklara ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Akyazı'da yaşayan ve 23 yıldır kas hastalığıyla mücadele eden Halilcan Gülşen, örnek bir davranışa imza attı. Kendi biriktirdiği parayı, Gazze'deki savaş mağduru çocuklara ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı Akyazı Şubesi'ne bağışladı. Halilcan'ın bu anlamlı katkısı üzerine, Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir ve Türkiye Diyanet Vakfı Akyazı Şubesi yetkilileri Halilcan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette, kumbarada biriktirilen bağış yetkililere teslim edildi. Müftü Demir, bu duyarlı hareketi karşılıksız bırakmadı. Halilcan'a bir hediye ile birlikte çerçeveli teşekkür belgesi takdim etti. - SAKARYA