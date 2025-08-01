Kas Hastası Gençten Anlamlı Bağış

Kas Hastası Gençten Anlamlı Bağış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 23 yıldır kas hastalığı ile mücadele eden Halilcan Gülşen, biriktirdiği parayı Gazze'deki savaş mağduru çocuklara bağışladı. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri Halilcan'ı evinde ziyaret ederek duyarlılığı için teşekkür etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kas hastası olan genç, biriktirdiği parayı Gazze'deki savaş mağduru çocuklara ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Akyazı'da yaşayan ve 23 yıldır kas hastalığıyla mücadele eden Halilcan Gülşen, örnek bir davranışa imza attı. Kendi biriktirdiği parayı, Gazze'deki savaş mağduru çocuklara ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı Akyazı Şubesi'ne bağışladı. Halilcan'ın bu anlamlı katkısı üzerine, Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir ve Türkiye Diyanet Vakfı Akyazı Şubesi yetkilileri Halilcan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette, kumbarada biriktirilen bağış yetkililere teslim edildi. Müftü Demir, bu duyarlı hareketi karşılıksız bırakmadı. Halilcan'a bir hediye ile birlikte çerçeveli teşekkür belgesi takdim etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bursa’da orman yangınlarının ardından 'hava kirliliği' alarmı: Şikayetler yüzde 30 arttı

O kentimiz nefes alamıyor! Ölüm riski yüzde 8 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

İstanbul konseri sonrası mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.