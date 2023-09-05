Kartepe Kaymakamı Yamlı'ya veda programı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ilçe protokolü, görev yeri değişen Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'ya düzenlenen program ile veda etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ilçe protokolü, görev yeri değişen Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı'ya düzenlenen program ile veda etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görev yeri değişen Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı için veda programı düzenlendi. Programa Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı'nın yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe kurum müdürleri, muhtarlar ve davetliler katıldı. Veda programında konuşan Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı, herkese teşekkür etti. Kaymakam Yamlı'ya hediye veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine atanan İlçe Kaymakamımız Ömer Hilmi Yamlı için düzenlenen veda programında bir araya geldik. Görevi süresince Kartepe'mize sunduğu hizmetler ile her zaman hatırlayacağımız kaymakamımıza emek ve özverisinden ötürü teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - KOCAELİ