Kartalkaya'daki Otel Faciasında Yaralananlar Taburcu Edildi

Kartalkaya'da yaşanan otel faciasında yaralanan kişilerin tedavileri tamamlanarak Bolu'daki hastanelerden taburcu edildi.

Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasında yaralanan 50 kişinin tedavisi tamamlandı. Son olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanede tedavisi devam eden Yasemin E. (51) ve Çağlar K. (42) sağlık durumlarının iyiye gitmesinin ardından hastaneden taburcu edildi. - BOLU