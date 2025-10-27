Kartalın Yılanı Avlaması Görüntülendi

Bursa'da, yılanı pençeleriyle yakalayan kartalın gövde gösterisi objektiflere böyle yansıdı. Doğa fotoğrafçısı Ertuğrul Divlecen tarafından kaydedilen belgeselleri aratmayan görüntüler, büyük beğeni topladı.

Doğadaki binlerce insanlar tarafından gözle görülmeyen hayvanları kayda alan Ertuğrul Divlecen, objektifine yansıyan yılan ve kartal ise izleyenleri büyüledi. Belgeselleri aratmayan görüntüler, Karacabey Longozu'nda ortaya çıktı. Belki saatlerce kıpırdamadan sadece 1 kareyi yakalamak için bekleyen Divlecen, yakaladığı o anla beklediğine değdiğini gösterdi.

Su yılanını yakalayan kartal, ilk önce onu etkisiz hale getirdi. Daha sonra kaçmaya çalışsa da pençeleriyle hareket etmesini engelledi. Doğa gereğini yerine getiren kartal, uçarak gözden uzaklaştı.

Yılan Kartalı'nın yakaladığı su yılanı ile uzun süre boğuştu anları nefesini tutarak çeken Divlecen, 'Bu anlara tanık olmanın verdiği heyecanı bir ömür boyu hatırlayacağım' mesajıyla sosyal medyada da paylaştığı görüntü yoğun ilgi gördü. - BURSA