Kartal,  Tiyatro Festivali ile Her Gün Yeni Bir Oyuna Ev Sahipliği Yapıyor - Haberler

Kartal Belediyesi ve Doğuş Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali'nde her gün yeni bir oyun sahneleniyor.

Festival kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi'nde tiyatroya gönül veren ve tiyatro okullarında eğitim alan genç sanatçıların oyunları, seyirci ile buluşuyor.

Oyunlarını büyük bir heyecan ve hevesle sahneye taşıyan oyuncular seyirciler tarafından da büyük bir beğeni ile izleniyor.

HER GÜN BAŞKA BİR OYUN SAHNELENİYOR

Festival kapsamında Beykent Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü 'Bir Yaz Gecesi Hülyası', Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü 'Sevgili Hikayeler' ve İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü 'Bir Yaz Gecesi Rüyası Prova Vol.22' sahnelendi.

Hepsi birbirinden özel oyunlar gelecek vadeden oyuncular tarafından tiyatro sahnesine taşınırken, 6 Haziran Pazartesi gününe kadar farklı üniversitelerin oyunları da Soğanlık Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Festival kapsamında 10 Haziran Cuma günü ise Kartal Meydanı'nda bir ödül töreni düzenlenecek.

ANKA / Yerel