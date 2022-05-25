Kartal'da Parklar Yenileniyor - Haberler

Kartal Belediyesi'nin ilçedeki tüm parklarda yaptığı yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sayesinde işlevselliği artan parkları vatandaşların kullanım oranı günden güne artıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm parklarda; aydınlatma, ağaç ve çalı budama, saha yapım ve oyun alanı kurulumu, zemin yapımı, engelliler için rampa, yeşil alan toprak serimi ve bitkilendirme gibi işlemler gerçekleştiriyor.

'Yeşil Dokuyu ve Park Sayısını Artırma'ya yönelik çalışmalar ile özellikle çocukların ve yaşlıların park kullanım oranında gözle görülür bir artış gerçekleşiyor.

KADINLAR İSTEDİ, KARTAL BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, Petroliş Mahallesi'nde, Neslican Tay Parkı'nda bölgede yaşayan kadınların isteği üzerine örnek bir çalışma yapıldı. İsmini, geçtiğimiz yıllarda yakalandığı amansız hastalıktan dolayı hayatını kaybeden ve yaşam mücadelesi unutulmayan 'Neslican Tay'dan alan parkın, oturma alanları mor renge boyanırken, parkın duvarına da genç kadının bir portresi resmedildi.

"YEŞİL BİR KENTİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da parklarda adeta bir seferberlikle çalışıldığına dikkat çekerek, "Kartal Belediyesi olarak, kentimizdeki tüm parklarda yenileme ve düzenleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Arkadaşlarımız, titizlikle çalışıyor. Yeşil bir kentte yaşamanın önemini çok iyi biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde de sürdürüyoruz" dedi.