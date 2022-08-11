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Kartal Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

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Kartal Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın da katıldı.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kartal Cemevi Vakfı'nda Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinliğe, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın da katıldı. Vatandaşlar lokmalarını almak için Kartal Cemevi Vakfı'nın bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlik çerçevesinde vatandaşlara hitap eden Cemevi dedesi Celal Özer, "Rabbim, Yas-ı Muharrem ayında gerçekleşen Kerbela olayını İslam alemine bir daha yaşatmasın. Yaşanan bu kötü olayın hiçbir mezhebi temsil etmediğini, İslam dininin çatısı altında Hazreti Muhammed Efendimizin (s.a.v.) şefaatine nail olarak İmam Hüseyin'i ve yarenlerini anar ve onların emanetine sahip çıkarız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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