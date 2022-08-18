Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Hacı Bektaş-I Veli'yi Anma Törenine Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Programı'na katıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Yüksel, ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte "59. Ulusal, 33. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri"ne katıldı.

"BİRLİK, BERABERLİK VE BARIŞIN SEMBOLÜ"

Başkan Gökhan Yüksel Hacıbektaş'taki ziyaretlerine Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı ve Müzesi'ni ziyaret ederek başladı. Türbede dua eden ve ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Yüksel, "Dünyamıza kattığı değerler ve anlayışı ile asırlardır birlik, beraberlik ve barışın sembolü olan Hacı Bektaş-ı Veli'yi saygıyla anıyorum" dedi.

Ziyaret programı kapsamında Hacıbektaş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaretinde, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve CHP Kartal ilçe yöneticileri eşlik etti.

Başkan Yüksel, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber, Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.

Programda Hacı Bektaş-ı Veli Dostluk ve Barış Ödülü, Kamil Ateşoğulları'na takdim edildi. Program kapsamında yapılan etkinliklerde Hacı Bektaş-ı Veli'yi anmak için Alevi deyişleri söylenirken semah dönüldü.