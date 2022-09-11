Kars haber! Kars'ta gazetecilere yönelik dron eğitimi tamamlandı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen ve Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nce yürütülen dron eğitimi tamamlandı.

"Kars Medyası İHA'larla Yükseliyor" sloganıyla düzenlenen eğitimler, Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde gazetecilerin sahada drone uçurmasıyla sona erdi.

SERKA ile düzenledikleri kursun sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyen Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, "Eğitim kentteki gazeteci meslektaşlarımız için çok verimli geçti. SERKA ile ortak yürüttüğümüz eğitimden 20 gazeteci İHA-1 ticari ehliyet sertifikalarını almaya hak kazandı. Cemiyet olarak bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.