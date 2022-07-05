Karşıyaka'da Kentsel Gıda ve Kent Tarımı Konuşulacak

Karşıyaka Belediyesi, kentsel tarım, gıda sistemleri ve gıda haklarının ele alınacağı bir sempozyum düzenleyecek. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı Gıda Sempozyumu'nda kentsel tarım konusu da ele alınacak.

Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda 7 Temmuz Perşembe günü 13: 00 ile 18: 00 arasında yapılacak olan sempozyum üç oturumdan oluşacak. İlk oturum, moderatörlüğünü Dr. Fatih Özden'in üstlendiği 'Gıda Kavramları ve Yerel Yönetimler' olacak. Panelde Adnan Çobanoğlu, Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Arca Atay, Dr. Bediz Yılmaz ve İ. Uğur Toprak konuşmacı olarak yer alacak. Oturumda, gıda egemenliği ve gıda hakkı, kentler ve yerel gıda politikaları, tarladan çatala ve yurttaş örgütlenmeleri, dünyada ve Türkiye'de kentsel tarım, kentsel ve döngüsel ekonomi konuları ele alınacak.

KARŞIYAKA'DA TARIM

Karşıyaka'da tarım ve gıdanın işleneceği ikinci oturum, Karşıyaka Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Yusuf Can Gökmen'in moderatörlüğünde yapılacak. Oturumda, Yüksek Mimar Hasibe Akın, Karşıyaka'nın gıda merkezi konusunu değerlendirecek. Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp ise Karşıyaka'nın Gıda Strateji Belgesi yolculuğunu ve gıda sistemi yaklaşımını ele alacak.

Sempozyumun son oturumu olan değerlendirme oturumunda ise UNDP Türkiye-İzmir Saha Program Yetkilisi Güvenç Küçüktok'un moderatörlüğünde Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer hem sempozyumu hem de kentsel alanda tarımsal faaliyetleri ve kısaltılmış gıda sistemlerinin Karşıyaka için uygulanabilirliğini tartışacak.

ANKA / Yerel