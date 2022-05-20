Karşıyaka'da 'Can Dostlarımız Duymasın' Yürüyüşü - Haberler

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Melek Hareketi'nin öncüsü, oyuncu Melek Şahin'in katılımıyla "Atık Olta ve Misinalarınızı Yerlere Attığınızı Can Dostlarımız Duymasın" başlıklı bir farkındalık yürüyüşü düzenleyecek.

Etkinlik, yarın saat 15: 00'te, gezerken bulduğu atık oltayı yutması sonucu hayatını kaybeden köpek Roma'nın adını taşıyan Tersane Roma Parkı'ndan başlayacak ve Tersane Kafe'de tamamlanacak. Hayvanseverlerin bir araya geleceği yürüyüş ile can dostların haklarına ve toplumsal hayattaki yerine dikkat çekilecek. Ayrıca Melek Şahin, yürüyüş sonrasında Tersane Kafe yanında çocuklar ile birlikte mama kabı boyama etkinliği yapacak. Köpek eğitmeni Kutay da dostu Ego ile birlikte bir eğitim gösterisi sergileyecek.

Sosyal sorumluluk projesi 'Melek Hareketi' ile barınmaya, beslenmeye ve korunmaya ihtiyaç duyan hayvanlar için çalışmalar yapan Melek Şahin, herkesi bu anlamlı buluşmaya davet etti. Melek Hareketi'nin sosyal medya hesabından da şu çağrı yapıldı:

"Kıyı balıkçılığı sezonu açıldı. Herkese 'rastgele' diyoruz. Fakat hepimizin dikkat etmesi, hassasiyet göstermesi gereken bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan balık tuttuktan sonra iğne, misina vb. yerlere atmamalarını rica ediyoruz. Geçen sene sahilde yere atılan bir balık iğnesini yuttuğu için hayatını kaybeden Roma gibi başka can dostlarımız da aramızdan ayrılmasın diye buluşuyoruz. Bu anlamlı farkındalık yürüyüşüne can dostlarınızla ve çocuklarınızla birlikte sizleri de bekliyoruz."