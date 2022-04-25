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Karşıyaka'da "Bahara Merhaba" Konseri

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Karşıyaka'da 'Bahara Merhaba' Konseri

Karşıyaka Belediyesi, baharın gelişini Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın konseri ile karşıladı. Suat Taşer Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - Karşıyaka Belediyesi, baharın gelişini Karşıyaka Belediye Orkestrası'nın konseri ile karşıladı. Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şef Şenol Şentürk, konuk sanatçı Sedat Yüce ve solist Seda Öztürk'ün eşlik ettiği, belediye orkestrasının seslendirdiği eserler, dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Tanınmış oyuncu Yüksel Ünal'ın esprili sunumuyla daha da renklenen gecede, baharın pozitif enerjisi ve coşkusu paylaşıldı.

Düzenlenen konser için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, böyle organizasyonların daha sık gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Suat Taşer, Karşıyaka, Yerel, Haberler

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