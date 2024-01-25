Karşıyaka Belediyesi, Yeşil Bir Geleceğe İkiz Geçiş İçin Ortaklık Projesiyle İklim Krizine Dirençli Kentler Hedefliyor

Karşıyaka Belediyesi, "Yeşil Bir Geleceğe İkiz Geçiş İçin Ortaklık" projesi ile kentleri iklim krizine karşı dirençli hale getirmeyi hedefliyor. Karşıyaka Belediyesi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği projeye Polonya'dan Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı iş ortaklığı sağlıyor.

Küresel iklim krizinin etkilerine karşı çalışmalar yapan Karşıyaka Belediyesi, öncü projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme -II Programı kapsamında geliştirilen "Yeşil Bir Geleceğe İkiz Geçiş İçin Ortaklık" projesi Polonya'dan Gdynia Belediyesi ve Ege Orman Vakfı iş birliğinde hayata geçirildi. Projenin açılış toplantısı Çarşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. İş ortaklarının bir araya geldiği toplantıda Karşıyaka Belediyesi projenin amaçlarını duyurdu. Yurttaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte konuşan Karşıyaka Belediyesi Başkan Vekili Saadet Çağlın, "Yeşil bir geleceğe geçiş için uğraşıyoruz. İklim krizinin olumsuzluklarını hissetmeye başladığımız günlerde, gelecek nesillerimizin sağlıklı günlerinin sürdürülebilirliği için kurumlar ve vatandaşlar olarak üzerimize düşen sorumluluklar var. Faaliyet alanlarımız ve yetkilerimiz dahilinde yapabileceğimiz sayısız eylem var. Karşıyaka Belediyesi ve Gdynia Belediyesi sürdürülebilir enerji, iklim krizi planları olan, bu planları hedeflerine ulaşabilmek için etkin kullanan iki yerel belediyedir. Sera gazı azaltımı ve iklim krizine karşı dirençli bir kent olabilme amaçlı, halkta farkındalığı arttırmayı ve halkı bu mücadeleye katmayı hedefleyen projeleri, uygulamaları var" dedi.

"PANDEMİDE DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNİ KAVRADIK"

Pandemi döneminde toplumsal hayatta yaşanan değişimi hatırlatan Çağlın, "Geçirdiğimiz iki yıllık pandemi döneminde belediye hizmetlerinde dijitalleşmenin önemini kavrayarak bilgi işlem altyapımızı geliştirmeyi öncelikli bulduk. Bilişim teknolojisinin gelişimine uyum sağlayarak dijital dönüşümü, gezegenimizin geleceği için yeşil dönüşümü birlikte ikiz dönüşüm olarak adlandırıyoruz. Sonuçları alınmış, iyi uygulama örneklerinin kentler arasında paylaşımını çok önemsiyoruz. Bugün açılış toplantısını yaptığımız projemiz 1 Kasım 2023'te başladı. Türkiye ortağımız Ege Orman Vakfı ve Polonya ortağımız Gdynia Belediyesi ile online ve yüz yüze gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucu iki belediyenin Ege Orman vakfı ortaklığında birbirini geliştirecek projeleri olduğunu gördük. Ortaklarımıza bizimle bu projeyi yürüttükleri için çok teşekkür ederiz. Tüm kentlere faydalı olmasını diliyorum" dedi.

GELECEĞİMİZ İÇİN ULUSLARARASI ORTAKLIK

Proje, küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında Polonya'nın Gdynia kenti ve Ege Orman Vakfı'yla birlikte, iklim temelli dijital kapasite artırımı temalı bir çalışmayı içeriyor. 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan proje 31 Ekim 2024 tarihinde bitiyor. Proje çerçevesinde iki kentte birlikte ya da eş zamanlı olarak yapılacak çalışma ve uygulamalarla; iklim değişikliği konusunda yerel planların hazırlanması ve izlenmesi için dijital araçlar geliştirilmesi, bunların karşılıklı adaptasyonunun sağlanması ve teknik bilgi aktarımı yapılması amaçlanıyor. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumların iklim değişikliğine uyum ve çevre konusunda dönüşümünü desteklemeye yönelik iyi uygulamaların paylaşımını sağlayacak bütüncül bir modelin altyapısının oluşturulması hedefleniyor.