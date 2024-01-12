Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi'nde Engellilere Destek

Karşıyaka Belediyesi, 'Görme Engelliler Kütüphanesi'nde engelli vatandaşlara sosyal ve kültürel yaşamının kapılarını açıyor. Engelli bireyler, merkezde 35 bini aşkın sesli esere ulaşma imkanı buluyor.

Engelsiz kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Görme Engelliler Kütüphanesi'nde örnek bir hizmete imza atıyor. Caher Dudayev Bulvarı No: 171 adresinde bulunan kütüphanede, dijital yolla 35 bin adetten fazla sesli esere erişim sağlanabiliyor. Gönüllülerce seslendirmesi yapılmış kitapların yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Görme Teknolojisi Eğitim Merkezi'ne bağlı e-kütüphanede kayıtlı kitaplara da ulaşılabiliyor. Bunlar arasında klasikler, güncel romanlar, kişisel gelişim, tarih ve psikoloji gibi her türden eser yer alıyor.

EĞİTİM YAŞAMINA DESTEK

Kütüphanede sunulan imkanlar, görme engelli öğrencilerin eğitim yaşamlarına da katkı sağlıyor. İlkokuldan üniversiteye kadar her seviyeye yönelik kitapların bulunduğu kütüphaneye gelen üyeler, ekran okuyucu yüklü bilgisayarlarda araştırma yapıp, ders çalışabiliyor. İsteyenler yeni belgeler oluşturabiliyor ve bu materyallerin Braille Alfabesi ile çıktısını alabiliyor. Kütüphaneye, engellilik raporu ve nüfus cüzdan fotokopisi ile başvuru yapılabilirken, 0232 330 28 93 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabiliyor. Öte yandan, gönüllü vatandaşlar da seslendirme yaparak kütüphaneye katkıda bulunabiliyor.

DAHA ADİL BİR YAŞAM

Geçtiğimiz günlerde Görme Engelliler Kütüphanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Görme engelli yurttaşlarımız için böyle bir kütüphane çok önemli bir ihtiyaç ve çok fayda sağlıyor. Emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu çalışma aynı zamanda bütün İzmir'e yayılmalı. Her semtte, her ilçede en az bir tane görme engelliler kütüphanesi olmalı. Engellilerimiz için daha erişilebilir, adil bir toplumsal hayat yapısı oluşturabilmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.