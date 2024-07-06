Kars Valisi Ziya Polat, muhtarlarla bir araya geldi

Kars Valisi Ziya Polat, merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Kars Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya merkez ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinlendi. Vali Polat, muhtarlar tarafından dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Toplantıda ayrıca Kars genelinde yapılan yatırımlar, köylerde yapımı devam yol, menfez ve köy içi kilitli parke taş yolların son durumu hakkında bilgi verildi. Yapılan yatırımlara muhtarlardan sahip çıkmaları istendi.

Vali Polat, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS