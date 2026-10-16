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Kars Valisi Ziya Polat, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi ve kurumlara talimat verdi

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Kars Valisi Ziya Polat, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi ve kurumlara talimat verdi
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Kars Valisi Ziya Polat, Halk Günü kapsamında Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Polat, iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi; toplantılar vatandaşlarla iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kars Valisi Ziya Polat, Halk Günü Toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen buluşmada Vali Polat, vatandaşların dile getirdiği konuların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kars Valiliği tarafından vatandaşlarla doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ve vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin taleplerinin dinlenmesi amacıyla düzenlenen Halk Günü buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kars Valisi Ziya Polat, Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğünde vatandaşları kabul ederek kendileriyle görüştü.

Gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlar, karşılaştıkları sorunları, kamu hizmetlerine ilişkin taleplerini ve çözüm bekleyen konuları Vali Ziya Polat'a iletti. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Polat, dile getirilen konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak ilgili kurumların sorumluluk alanına giren taleplerin incelenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verdi.

Vatandaşların sorun ve taleplerinin çözümüne yönelik sürecin takip edilmesinin önemine dikkat çekilen buluşmada, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi. Halk Günü toplantıları aracılığıyla vatandaşların talep ve beklentilerinin doğrudan yetkililere iletilmesine imkan sağlanırken, çözüm bekleyen konuların ilgili birimlerce değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Vali Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü buluşması, vatandaşların talep ve sorunlarının dinlenmesi ve çözüm için ilgili kurumlara gerekli talimatların verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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