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Kars Valisi Polat, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Kars Valisi Polat, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
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Kars Valisi Ziya Polat, Beylerbeyi Sarayı'nda ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek 10 Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Kahvaltıda turizm ve eğitim gibi konular konuşuldu.

Kars Valisi Ziya Polat, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Beylerbeyi Sarayı'nda organize edilen kahvaltıda basın mensuplarıyla buluşan Polat, basın mensuplarının 10 Çalışan Gazeteciler Günü kutladı.

Kahvaltıda turizm başta olmak üzere, eğitim, Sarıkamış, Çıldır Gölü ve genel anlamda Kars konuşuldu. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda Vali Ziya Polat, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Polat, basın mensuplarıyla fikir alış verişinde bulundu.

Toplantı daha sonra sona erdi. Toplantıya, Vali Ziya Polat, Vali Yardımcıları Muhammed Enes Çıkrık, Hayrettin Buğra Güzel, Aydın Göçer ve Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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