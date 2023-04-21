Kars Vali Vekili Tuna polis ve jandarmanın bayramlarını kutladı

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, polis ve jandarmanın görev aldığı uygulama noktalarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile birlikte kent giriş ve çıkış noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Tuna, polis ve jandarma uygulama noktalarındaki yol uygulamalarına da katılarak, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutladı. Tuna, "Bu mübarek günde vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde olsunlar, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirsinler diye tedbirlerimizi aldık. Gerek kolluk güçlerimiz, gerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız bu bayramda vatandaşlarımızın huzuru için elinden gelen gayreti gösteriyor" dedi.

Kars'ta yaklaşık bin 720 personel, 270 ekip, 5 dron ile hem asayiş hem de trafik kontrolleri yapılıyor. Ekipler uygulama noktalarında sürücülere ve yolculara bayram şekeri, çikolata ve kolonya ikram ederek, sürücülerden dikkatli olmalarını istiyor. Polis ve jandarma ekiplerinin bayram süresince uygulamalarını sürdürecekleri öğrenildi. - KARS