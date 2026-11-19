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Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, kurum bünyesinde yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi, çalışmaların koordinasyonu ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantıda, il genelinde faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü hizmetler, devam eden çalışmalar, iş ve işlemler ile hizmet sunum süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı. Kuruluşların mevcut durumları değerlendirilirken, hizmetlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin niteliğinin artırılması amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca kuruluşların çalışma süreçlerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda karşılaşılan aksaklıkların giderilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu, sosyal hizmet alanında yürütülen çalışmaların düzenli olarak değerlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, kurum bünyesindeki hizmetlerin koordinasyon, iş birliği ve hassasiyet içerisinde sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı