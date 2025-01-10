Kars'ta Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, adeta her şey dondu.

Soğuk havadan kentte akan dereler donarken, ağaçlar ise kırağı tuttu. Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğu Kars'ta vatandaşlarda soğuktan olumsuz etkilendi.

Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Çok soğuk 2 gündür çık soğuk hava, hayvanlarımızı soğuktan dışarıya çıkaramıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 21, gündüz saatlerinde ise eksi 17 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öğrenildi. - KARS