Kars'ta Sel Felaketi Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Kars'ta Sel Felaketi Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman'da meydana gelen sel sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini ve köylerdeki içme suyu sorunlarının çözüldüğünü açıkladı. Vali Polat, devletin güçlülüğüne vurgu yaparak, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman'da geçtiğimiz gün meydana gelen selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, selden Şahindere ile Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri sel ve heyelan nedeniyle hasar görmüştü.

Çalışmalar ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, "Arkadaşlarımız selin hemen ardından çalışmalara başladı ve devam ediyor. Şu an köylerimizdeki tüm köylerimizdeki içme suyu ile ilgili sıkıntıları çözdük. Menfezler açıldı, yollar açıldı. Vatandaşlarımızın geniş kapsamlı ihtiyaçları da önümüzdeki günlerde başlatılacak zaten hasar tespitlerimiz bitti. İnşallah onunla ilgili ödeneklerimizi de destekleri de istedik" dedi.

"Devletimiz Allah'a şükür çok güçlü"

Devletimiz Allah'a şükür çok güçlü, aracımız da var, personelimiz de var diyen Polat, "Birinci gün orada yüzlerce arkadaşımız görev başındaydı. Hasar tespitleri, Özel İdare, DSİ, Karayolları, Kaymakamımız olayın başındaydı. İnşallah en kısa sürede yaraları da sararız diye umut ediyoruz. Daha iyisini hep beraber yapacağız, Allah can kaybı vermesin. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahada çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun diye dua ediyoruz" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başlayıp Buca'ya sıçradı

Bakanın uyarısının hemen ardından bir ilimizde daha yangın başladı
Trump'tan Gazze'deki açlık görüntülerine ilişkin bir garip yorum

Trump'tan Gazze'deki açlık görüntüleri için bir garip yorum
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi

Polis havaya ateş açarak durdurmuştu! Akıbeti belli oldu
Emre Belözoğlu'nun 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna yanıtı olay oldu

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!

4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.