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Kars'ta Şehit Aileleri ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi

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Kars'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Programa Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, askeri yetkililer ve katılımcılar katıldı. Konuşmalarda şehitler ve gaziler anıldı ve birlik mesajları verildi.

Kars'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Polis Evi'nde düzenlenen programa; Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Çanakkale Zaferimizin 109. yılını kutluyoruz. Bu devlet için, bu millet için, bayrağımız, ezanımız için şehadet şerbetini koşarak içen şehirlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimiz sağlıklı ömürler diliyorum. Biz bu anne babalarımızın sayesinde, şehit anne balarının sayesinde burada konuşuyoruz. Allah öncelikle şehit annelerinden razı olsun. Şehit babalarından razı olsun, bu evlatları, bu imanla, bu inançla yetiştiren anne babalarımızdan razı olsun" dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Böylesine mübarek bir günde Ramazan ayında 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde şehit ve gazi ailelerimizle iftar yemeğinde olmak büyük bir onur duyuyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iftar yemeğine geçildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yemek daha son sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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