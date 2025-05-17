Kars'ta Sarıçiçekler Göz Kamaştırıyor

Kars'ta Sarıçiçekler Göz Kamaştırıyor
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde açan sarıçiçekler, görenleri mest ediyor. Yağmurların ardından sarı renge bürünen araziler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, yerel halk da güzellikleri paylaşıyor.

Kars'ta sarıçiçekler açtı

KARS - Kars'ta arazilerde açan sarıçiçekler görenlerİ mest ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Sarıkamış'ta yağan yağmurların ardından açan sarıçiçekler, kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Adeta sarıya bürünen araziler, fotoğrafçılarında ilgisini çekti.

Sarıkamış'ın çok güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Yağmurlardan sonra arazilerde çiçekler açtı. Sarıçiçekler birlikte çok güzel görüntüler var. Herkesi Sarıkamış'a bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dediler.

Sarıkamış'ta sarıya boyanan araziler dron ile havadan görüntülendi. Kartpostal görüntülerin ortaya çıktığı Sarıkamış her mevsim güzelliğini korumaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA - Yerel
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