Haberler

Kars'ta ortaokul öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi

Kars'ta ortaokul öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir tarım anlayışını geliştirmek amacıyla organik tarım eğitimi düzenlendi. Eğitimde, bitki sağlığı, doğal kaynakların korunması ve tarım uygulamalarının önemi anlatıldı.

Kars'ta, öğrencilerde çevre bilinci ve sürdürülebilir üretim anlayışını geliştirmek amacıyla organik tarım eğitimi düzenlendi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programında, tarımın temel prensipleri uygulamalı ve görsel sunumlar eşliğinde anlatıldı.

Eğitimlerde öğrencilere; bitkisel üretimin aşamaları, doğal kaynakların korunarak üretim yapılmasının önemi, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve bitki sağlığının verim üzerindeki etkileri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca organik tarımın çevreye ve insan sağlığına katkıları örneklerle aktarıldı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce erken yaşta verilen tarım eğitimlerinin çocuklarda doğa bilinci oluşturduğu ve geleceğin üreticileri ile bilinçli tüketicilerin yetişmesine katkı sağladığı kaydedildi.

Program sonunda öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlanırken, tarım ve doğa konularına yönelik farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Eğitim faaliyetlerinin ilerleyen süreçte farklı okullarda da devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler