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Kars'ta Nadir Görülen Vaşak Kameralara yansıdı

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Kars'ın Kağızman ilçesinde vatandaşlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonlarıyla görüntüledi. Araç şöförü, vaşağı fark ederek bu anı kaydetti.

Kars'ta vaşak görüntülendi

KARS - Kars'ta yaban hayatında nadir görülen vaşak, vatandaşların cep telefonuna yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde vatandaşlar, karşılaştıkları nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntülediler. Çilehane Köyüne giden yolcu minibüsünün şoförü Celal Yılmaz, arazide bir vaşak olduğunu fark etti. Hayretlerini ve heyecanlarını ifade eden vatandaşlar vaşağın yaban hayatındaki halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kars'ta Nadir Görülen Vaşak Kameralara yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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