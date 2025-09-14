Haberler

Kars'ta Mısır Tarlalarına Yaban Domuzu İstilası

Kars'ta Mısır Tarlalarına Yaban Domuzu İstilası
Kars'ın Akyaka ilçesindeki Karahan köyünde mısır tarlalarına sürüler halinde gelen yaban domuzları, cep telefonuyla kaydedildi. Köylüler, bu kadar fazla domuzun görülmesinin köydeki konuşmalara yansıdığını belirtti.

Kars'ta mısır tarlaları yaban domuzlarının istilasına uğradı. Sürüler halinde mısır tarlarına istila eden yaban domuzları cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyündeki mısır tarlarına sürüler halinde gelen domuzları gören Tokay Kurtbaş, o anları kaydederken, vatandaşları fark eden domuz sürüsü ise koşarak köyden uzaklaştı.

Karahan köyünde kaydedilen görüntülerde, köylüleri görüp koşarak uzaklaşan domuz sürüsü ile bir domuzun su göletine girmesi yer alıyor.

Akyaka Karahan köyünde ilk kez bu kadar fazla domuz görülmesi ise köyülerin konuşmalarına yansıyor. - KARS

