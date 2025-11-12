Haberler

Kars'ta Kuraklığa Dayanıklı Tohum Çeşitleri Tanıtılıyor

Kars'ta, kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin üreticilere tanıtılması ve güzlük ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere sürdürülebilir tarımsal üretim konusunda destek sağlamayı amaçlıyor.

Kars'ta kuraklığa dayanıklı tohum çeşitlerinin üreticilere tanıtılması ve güzlük ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, sahada çiftçilerle birlikte ekim faaliyetlerine katılarak bölge iklimine uygun çeşitlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi için toprak analizleri gerçekleştiriyor.

Çalışmalara Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp de aktif olarak katılıyor. Alp, tarlasına tohum serperken üretimin her aşamasında yer alıyor. Toprağa dokunan, ahırda hayvanlarıyla ilgilenen Alp'in bu gayreti, bölgedeki üreticilere örnek teşkil ediyor.

İl Tarım Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu demonstrasyon çalışmaları sayesinde hem kuraklık koşullarında üretimin sürdürülebilirliği destekleniyor hem de çiftçilere alternatif tohum çeşitleri hakkında yerinde bilgi sağlanıyor. Kars'ta tarımın geleceğine umut olan bu çalışmalar, toprağın bereketiyle birleşerek üreticilere yeni ufuklar açıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
