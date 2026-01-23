Kars'ta kızağını kapan kale yokuşuna koştu

Doğu Anadolu'nun karla kaplı masalsı şehri Kars'ta, dondurucu soğuklara aldırış etmeyen vatandaşlar soluğu Kars Kalesi'nin yokuşunda aldı. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklar, ellerinde kızaklarla kale yolunda renkli görüntüler oluşturdu.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, çocukların ve gençlerin eğlencesine engel olamadı. Tarihi Kars Kalesi eteklerine gelen her yaştan vatandaş, yanlarında getirdikleri kızak, naylon ve ağaç parçalarıyla dik yokuştan aşağı kayarak karın tadını doyasıya çıkardı.

Arkadaşlarının kızağı olmadığını ifade eden İbrahim Aramaz, "Arkadaşlarımın kızağı yok, 4 kişiyiz ben evimden kızağımı aldım. Birlikte arkadaşlarımla oyunlar oynuyoruz. Birlikte kayıyoruz" dedi.

Karın tadını çıkardığını belirten Miraç Tarla, "Kars Kalesi'nin altına geldik muhteşem bir kar manzarası var. Biz de kızaklarımızın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecede seyrettiği kentte, gün boyu devam eden eğlence akşam saatlerine kadar sürdü. Kristal kar kalitesiyle bilinen Kars'ta, kalenin dik yokuşlarını doğal bir kayak pistine çeviren gençler, kızak ve ellerine geçirdikleri çeşitli malzemelerle kayarak hızla aşağı süzüldü. Kayarken dengesini kaybedip düşenlerin neşesi ise kameralara yansıdı.

Tarihi dokuyla birleşen kar eğlencesi, kaleye çıkan turistlerin de ilgisini çekti. Bazı turistler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları da çocukların heyecanına ortak oldu. Bazı vatandaşlar ise çocuklarını kızaklarla çekerek kaydırdı. Gönüllerince eğlenen çocuklar daha sonra evlerinin yolunu tuttu. - KARS