Ağrı-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi sonrasında Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.
Kars'ta olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yer yer 2 ila 3 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonucunda Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.
Ekiplerin, kar püskürtme (rotatif) aracıyla yol genişletme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel