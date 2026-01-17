Haberler

Ağrı-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

Ağrı-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi sonrasında Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Kars'ta olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yer yer 2 ila 3 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen gece gündüz sürdürülen çalışmalar sonucunda Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, kar püskürtme (rotatif) aracıyla yol genişletme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
