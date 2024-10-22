Kars'ta Hava Sıcaklığı Eksi 6 Dereceye Düştü, Araç Camları Dondu
Kars'ta kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Gece eksi 9 dereceye ulaşan soğuk, sabah saatlerinde araç camlarının buz tutmasına yol açtı. Vatandaşlar, işe gitmek için sokağa çıkınca, araç camlarını temizlemek zorunda kaldı.
Kars'ta termometrelerin eksi 6 dereceyi göstermesiyle araçların camları dondu.
Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşların buz mesaisi de başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.
"Gece eksi 9'u gördü"
Kars'ta havaların soğuduğunu ifade eden Hasan Topçu, "Ekim ayı çıkmadan kış kendisini hissettirdi, kasım ayına girmedik, gece eksi 7 derece olduğundan araçlarımızın camları buz tutuyor. Sabah böyle temizlemek zorunda kalıyoruz. Temizlemesek yola çıkamıyoruz" dedi.
Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte Karslılar da kışlık giysilerini giymeye başladı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 9, gündüz ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. - KARS
Yerel Haberler Hava Durumu Ulaşım Güncel Yerel Yaşam kars
Sıcak Gelişme:
Bakan Memişoğlu: Yenidoğan Çetesi için 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik, 25 Eylül 2023'te hastanelere olağanüstü denetim yaptık