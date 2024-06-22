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Kars'ta eski köy sular altında kalırken, köyden sadece geriye caminin minaresi kaldı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt köyü, Karakart Barajı'nın su tutmasıyla birlikte sular altında kaldı. Köyde bulunan kilise, evler ve cami sulara gömülürken, sadece caminin minaresi su yüzeyinde kaldı. Vatandaşlar, köylerinin sular altında kalmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Kars'ta eski köy sular altında kalırken, köyden sadece geriye caminin minaresi kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve Karakart Barajı'nın su tutmasıyla birlikte boşaltılan Karakurt köyüne bulunan kilise, eski köy evleri ve köy camisi sular altında kalırken, 200 haneli köyden geriye kalan minare kameralara yansıdı.

Karakurt köyü camisinin su üzerinde kalan minaresi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Cami minaresini cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, köyle birlikte anılarının sular altında kaldığını belirtti.

"Köyümüz sular altında"

Köylerinin sulara gömüldüğünü ifade eden vatandaşlar, "Burası bizim Karakurt köyü, köyden geriye sadece cami kalmış, köyün tamamı sular altında su yüzeyinde caminin minaresi görünüyor. Geldik, gördük, üzüldük, hüzünlendik. Köyümüz gediğimiz dolaştığımız köyümüz sular altında" dedi.

Öte yandan ilkbaharla birlikte kapakları kapatılan Karakurt Barajı suları altında ağaçlar, eski köy, köyde bulunan kiliseler, eski taş evler de dahil köyün tamamı sulara gömüldü. Su yüzeyinde ise 100 yıllık caminin minaresi kaldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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