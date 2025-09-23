Haberler

Kars'ta Çiftçilere Şarbon Hastalığı Eğitimi

Kars'ta Çiftçilere Şarbon Hastalığı Eğitimi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, şarbon hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve alınması gereken tedbirler hakkında çiftçilere bilgi verildi. Uzmanlar, hastalığın önlenmesinde erken teşhis ve aşılama çalışmalarının önemini vurguladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, hayvan sağlığı ve insan sağlığı açısından önemli olan şarbon hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve alınması gereken tedbirler anlatıldı. Uzman veteriner hekimler tarafından verilen eğitimde, özellikle hayvanların kesim ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlar çiftçilere aktarıldı. Yetkililer, şarbon hastalığının önlenmesinde erken teşhisin ve aşılama çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çiftçilerin olası bir şüpheli durumda en yakın veteriner hekime başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Çiftçiler, verilen eğitimin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek, bilinçlenmelerine katkı sağladığı için yetkililere teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
