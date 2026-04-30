Kars'ta Bedesten Bölgesi'nde estetik tartışması

Kars'ta Bedesten Bölgesi'nde estetik tartışması
Kars'ın en yoğun ve turistik noktalarından biri olan Bedesten Bölgesi'nde yer alan beton köprü, son yapılan Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın en dikkat çeken konularından biri oldu.

Kars'ın en yoğun ve turistik noktalarından biri olan Bedesten Bölgesi'nde yer alan beton köprü, son yapılan Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın en dikkat çeken konularından biri oldu. Her gün binlerce vatandaşın ve ziyaretçinin kullandığı köprü, estetik açıdan yetersiz bulunarak eleştirilerin odağına yerleşti.

"Vali Ziya Polat: "Şehir dokusu ile uyumlu değil"

Toplantıda konuşan Vali Ziya Polat, köprünün mevcut haliyle şehrin tarihi ve mimari dokusuna uyum sağlamadığını açık bir dille ifade etti. Bölgedeki diğer yapılarla kıyaslama yapan Polat, özellikle karşı tarafta bulunan tarihi köprünün estetik değerine dikkat çekti. Polat, "O köprüye bakıyoruz, fotoğraf çekiyoruz, keyif alıyoruz. Ama bizim yaptığımız köprü için aynı şeyleri söylemek mümkün değil" dedi.

"Ya Kaldırılsın ya da yeniden düzenlensin"

Vali Polat, köprünün tamamen kaldırılması ya da estetik açıdan yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle köprünün korkuluk sisteminin bölgedeki diğer yapılarla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Alternatif olarak, yan tarafta bulunan demir köprünün örnek alınabileceğini ifade ederek öneride bulundu.

Polat, "Aynı tarzda yeniden inşa edilmesi veya en azından çelik korkuluklarla daha estetik bir görünüm kazandırılması gerekiyor" diye konuştu.

"DSİ'den açıklama: "Proje revize edildi"

Toplantıda söz alan DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan ise sürecin teknik boyutuna ilişkin bilgi verdi. Kotan, köprünün yeni bir proje olmadığını ve 2021 yılında ihale sürecinin başlatıldığını belirtti.

Kotan, projeye ilişkin son durumu şu sözlerle açıkladı:

"Projenin tamamen iptal edilmediği, ancak çeşitli nedenlerle revizyona gidildiği ve Koruma kurulundan onay çıkmaması üzerine tasfiye aşamasına getirildi" şeklinde konuştu.

"Şehir estetiği yeniden gündemde"

Bedesten Bölgesi'ndeki beton köprü tartışması, şehir estetiği ve kamu projelerinde mimari uyum konularını yeniden gündeme taşıdı. Tarihi dokunun korunması ve yeni yapıların bu dokuya uygun şekilde tasarlanması gerektiği yönündeki görüşler ağırlık kazandı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu alanda nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu olurken, ilgili kurumların alacağı yeni kararlar yakından takip ediliyor. Köprünün geleceği, hem estetik hem de işlevsellik açısından şehir için önemli bir sınav olarak görülüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
