Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Memur ve emeklilerin zam oranı değişti

Kars'ta Bahar Havası Yoğun İlgi Görüyor

Kars'ta Bahar Havası Yoğun İlgi Görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta güneşli ve sıcak hava, vatandaşların parklara ve caddelere akın etmesine neden oldu. Çocuklar oyun parklarında, aileler yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkarıyor. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde hava durumunun değişeceği uyarısında bulundu.

Kars'ta etkili olan güneşli ve sıcak hava, vatandaşları sokağa döktü. Soğuk kış günlerinin ardından bahar havasını hisseden Karslılar, parklarda ve caddelerde keyifli anlar yaşadı.

Şehir merkezinde ve Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, çocuklar oyun parklarını doldururken, aileler ise yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Kars Kalesi ve çevresinde dolaşan vatandaşlar, güneşin keyfini sürerken bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Meteoroloji ise önümüzdeki günlerde de Kars'ta bahar havasının yerini yağışlı havaya bırakacağını ve vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.