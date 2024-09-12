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Kars'ta Aile Destek Merkezi'nin açılışı yapıldı

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Kars Aile Destek Merkezi (ADEM)'in dualarla açılışı yapılan merkezin açılış kurdelesini Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri birlikte yaptı. Protokol üyeleri daha sonra merkezi gezerek kursiyerlerin ürünlerini inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Kursiyerler tarafından Vali Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın'a hediyeyi takdim edildi. Merkezin açılışında konuşan Vali Ziya Polat, 'Kars'ta, Aile Destek Merkezimizin resmi açılışını yaptık. Bakanlığımızın destekleriyle kursiyerlerimize burada meslek edindirme eğitimleri veriyoruz. Bunlara karşılık da gördüğünüz ürünler ortaya çıkıyor. Amacımız; ürettiğimiz ürünü satıp ablalarımızın ekonomisine destek sağlamak. İnşallah Valilik olarak da destek olacağımızı buradan belirtiyoruz. Tabii sadece meslek eğitimi değil, aile eğitimi, sağlıktan, emniyetimizden gelen arkadaşlar tüm ablalarımıza veriyorlar, vermeye devam edeceğiz' dedi. Açılışı yapılan Aile Destek Merkezi'ne düzeyi düşük kadınlar kurslara kayıt yaptırabiliyor. Kursiyerler için teşvik kapsamında 3 aylık eğitim döneminin sonunda bin 800 lira maddi destek veriliyor.

Kars'ta Aile Destek Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Kars Aile Destek Merkezi (ADEM)'in dualarla açılışı yapılan merkezin açılış kurdelesini Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri birlikte yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra merkezi gezerek kursiyerlerin ürünlerini inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Kursiyerler tarafından Vali Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın'a hediyeyi takdim edildi.

Merkezin açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Kars'ta, Aile Destek Merkezimizin resmi açılışını yaptık. Bakanlığımızın destekleriyle kursiyerlerimize burada meslek edindirme eğitimleri veriyoruz. Bunlara karşılık da gördüğünüz ürünler ortaya çıkıyor. Amacımız; ürettiğimiz ürünü satıp ablalarımızın ekonomisine destek sağlamak. İnşallah Valilik olarak da destek olacağımızı buradan belirtiyoruz. Tabii sadece meslek eğitimi değil, aile eğitimi, sağlıktan, emniyetimizden gelen arkadaşlar tüm ablalarımıza veriyorlar, vermeye devam edeceğiz" dedi.

Açılışı yapılan Aile Destek Merkezi'ne düzeyi düşük kadınlar kurslara kayıt yaptırabiliyor. Kursiyerler için teşvik kapsamında 3 aylık eğitim döneminin sonunda bin 800 lira maddi destek veriliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Adem Çalkın Güncel Kadın Yerel kars

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