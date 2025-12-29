Kars'ta kapalı köy yolu kalmadı

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan 81 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği çalışmalarda kapalı köy yolu kalmadı.

Kars'ta önceki gün başlayan yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı merkeze bağlı 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8, Digor'da 13, Kağızman 29, Sarıkamış'ta 10, Selim'de 5, Susuz'da 11 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Ulaşıma kapanan köy yolları için seferber olan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, koordineli ve planlı çalışmayla köy yollarını yeniden ulaşıma açarak, vatandaşların mağdur olmasını önledi.

Kış sezonu öncesinde ekiplerini hazırlayan İl Özel İdaresi yol açma çalışmalarının yanı sıra hasta kurtarma ve yolda mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişti. Ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - KARS