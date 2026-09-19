Kars'ta 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Vali Polat gazilerle buluştu

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Kars'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği uğruna canlarını hiçe sayan kahraman gaziler minnet ve şükranla anıldı.

19 Eylül Gaziler Günü, Kars'ta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Kars Valisi Ziya Polat, protokol üyeleri, gaziler, gazi yakınları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından gazilerle bir araya gelen Vali Ziya Polat, gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayarak kendilerine sağlık ve huzur diledi.

"Gazilerimiz, milletimizin gurur ve onurudur"

Vali Ziya Polat, 19 Eylül Gaziler Günü'nün, vatan topraklarının korunması ve milletin bağımsızlığı için mücadele eden gazilerin fedakarlıklarını hatırlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Gazilerin, Türk milletinin bağımsızlığı ve istikbali uğruna ortaya koyduğu fedakarlığın en önemli temsilcileri olduğunu ifade eden Polat, gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Polat, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için mücadele eden tüm gazilere minnet ve şükranlarını iletirken, hayatını kaybeden gazileri de rahmetle andı.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gazilerin toplumdaki yeri ve taşıdığı anlam bir kez daha vurgulandı. Törene katılan gaziler ve gazi yakınları da kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kars Valisi Ziya Polat, tören sırasında gazilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Gazilerin talep ve görüşlerini dinleyen Polat, devletin her zaman gazilerin ve gazi yakınlarının yanında olduğunu ifade etti.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gerçekleştirilen program, vatan uğruna mücadele eden gazilere duyulan minnetin bir kez daha ifade edilmesine vesile oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı