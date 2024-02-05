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Kars'ta 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Aile İçi Şiddetle Katledildi

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Kars Barosu, Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşanan olayda 13 yaşındaki kız çocuğunun aile içi şiddetle katledildiğini açıkladı. Gözaltına alınan baba ve ağabey tutuklanırken, annesi ve diğer kardeşleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

TACETTİN DURMUŞ

Kars Barosu, Kars'ın Kağızman ilçesinin Karabağ köyünde 21 Aralık 2021'de; evlerinde ruhsatsız tabanca ile başından vurularak yaşamını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğu B.K'nın aile içi şiddetle katledildiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin ortaya çıktığını açıkladı. Avukat Eylem Anlı, "13 yaşındaki kız çocuğu B.K'nın aile içi şiddetle katledildiği iddiasına ilişkin kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan deliller ortaya çıkmıştır. Gözaltına alınan B.K'nın babası ve ağabeyi isnat edilen suç nedeniyle sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, annesi diğer iki kardeşi ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştır" dedi.

Kars Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Eylem Anlı ile Kadın Komisyonu Başkanı avukat Şeyda Boy bugün düzenledikleri basın açıklamasında 13 yaşındaki B.K'nın intihar etmediğini aile içi şiddetle katledildiği yönünde deliler ortaya çıktığını söyledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.K'nın babası ve ağabeyi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, annesi ve diğer iki kardeşi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

BABA VE AĞABEY TUTUKLANDI

Avukat Eylem Anlı basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"13 yaşındaki kız çocuğu  B.K'nın 2021 yılındaki yaşamını yitirdiği olayla ilgili önceleri kız çocuğunun evlerindeki ruhsatsız tabanca ile başına ateş etmek suretiyle intihar ettiği öne sürülmüştü. Ama soruşturma makamınca soruşturmanın genişletilerek delillerin yeniden değerlendirilmesi sonucu, 13 yaşındaki kız çocuğu B.K'nın aile içi şiddetle katledildiği iddiasına ilişkin kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan deliller ortaya çıkmıştır. Gözaltına alınan B.K'nın babası ve ağabeyi isnat edilen suç nedeniyle sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, annesi diğer iki kardeşi ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştır."

"HUKUKİ SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Kars Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Şeyda Boy ise yaptığı açıklamada; "Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımızın da ifade ettiği gibi maalesef vahim nitelikte bir olayla karşı karşıyayız. Yaşamını yitiren 13 yaşındaki B.K ile ilgili yargı süreci şuanda soruşturma aşamasındadır. Soruşturma tamamlanıp kamu davası açıldığında çocuk hakları komisyonumuzla birlikte kadın hakları komisyonumuzca davaya müdahalede bulunarak 13 yaşındaki B.K'nın ölümüyle ilgili tüm hususların ortaya çıkarılması için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Kağızman Kars Aile İçi Şiddet Suç Hukuk 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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